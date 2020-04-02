Брянск, , 17:55 — REGNUM В получении взятки подозревают бывшего начальника Александровского таможенного поста Брянской таможни. По ходатайству следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили 2 апреля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствием установлено, что женщина с сентября 2019 года по январь 2020 года ежемесячно получала деньги от представителя коммерческих организаций. За взятки она проводила беспрепятственное таможенное оформление иностранных товаров. Женщину задержали в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело, экс-начальника взяли под стражу.

По данным следствия, общая сумма взяток составила свыше 170 тысяч рублей.