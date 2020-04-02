Тбилиси, , 17:52 — REGNUM На данный момент в разных странах новым коронавирусом инфицированы находящиеся там 35 граждан Грузии, сообщила на брифинге 2 апреля министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, минздрав поддерживает постоянную связь с дипломатическими представительствами за рубежом и получает от них детальную информацию о состоянии находящихся там сограждан.

По информации министра, 5 граждан Грузии, которые находились за рубежом, скончались от коронавируса.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.