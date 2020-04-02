Калуга, 2 апреля 2020, 19:13 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша на встрече с главными врачами лечебно-профилактических учреждений региона заявил о дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.
Глава области предложил учредить новую региональную награду — медаль «За медицинскую доблесть». Ею планируется награждать медработников, которые проявят себя в работе по ликвидации коронавирусной инфекции. Награда будет сопровождаться денежными выплатами.
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