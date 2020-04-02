Калуга, , 19:13 — REGNUM Врио калужского губернатора Владислав Шапша на встрече с главными врачами лечебно-профилактических учреждений региона заявил о дополнительных мерах социальной поддержки медицинских работников в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 2 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

«Учитывая повышенную нагрузку и риск, с которым сталкиваются медицинские работники, считаю важным поддержать вас, в том числе и материально. Мы приняли решение о введении ежемесячной доплаты для врачей, которые непосредственно задействованы в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, — 30 тысяч рублей, фельдшерам — 20 тысяч рублей, медсёстрам — 10 тысяч рублей. До тех пор, пока мы не ликвидируем сложившуюся ситуацию», — сказал Владислав Шапша.

Глава области предложил учредить новую региональную награду — медаль «За медицинскую доблесть». Ею планируется награждать медработников, которые проявят себя в работе по ликвидации коронавирусной инфекции. Награда будет сопровождаться денежными выплатами.

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