Ростов-на-Дону, , 17:48 — REGNUM 510 тыс. защитных масок раздали в Ростовской области сегодня, 2 апреля, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

«Маски были переданы тем, кто сегодня в силу профессиональных обязанностей или просто по зову сердца помогает людям, — медикам, пожарным, спасателям, сотрудникам МВД, ГИБДД и Росгвардии, специалистам ЖКХ, соцработникам и волонтёрам», — уточнил руководитель регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области действует режим всеобщей самоизоляции. На Дону выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё два анализа находятся на исследовании в референс-центре. Под наблюдением медицинских работников остаются более 4,7 тыс. человек.

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