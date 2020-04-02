Днепропетровск, Украина, , 17:46 — REGNUM Мэр украинского города Днепра Борис Филатов призвал жителей региона со всей серьёзностью отнестись к ситуации с коронавирусом, уведомив граждан о закупке тысячи пластиковых мешков для тел. Соответствующую запись он разместил 2 апреля на своей странице в Facebook.

«Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков», — написал глава города.

Согласно последним данным, на территории Украины официально подтверждено более 800 случаев заражения новым коронавирусом, 20 из них завершилось летальным исходом.