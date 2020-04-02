Москва, , 17:47 — REGNUM Полиция получит полномочия накладывать штраф на москвичей, нарушивших режим самоизоляции, но только после подписания соглашения между правительством Москвы и ГУ МВД столицы. Об этом 2 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на редактора закона, которым вводятся штрафы, Кирилла Щитова.

Граждане, нарушившие режим самоизоляции, могут быть оштрафованы полицией только после подписания соответствующего соглашения между правительством Москвы и главным управлением МВД столицы. «Насколько я знаю, соглашение уже готово», — комментирует Щитов, уточняя, что не знает, подписан ли документ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Москве введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Полиция займется наложением штрафов, а искать нарушителей будут с помощью камер наружного наблюдения в столице, в том числе системы распознавания лиц.

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