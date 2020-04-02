Тбилиси, , 17:45 — REGNUM Ожидание, что до 10 апреля ситуация в Грузии в связи с распространением коронавируса будет нарастающей, но контролируемой, оправдывается, сообщила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, правительство следует ранее составленному плану превенции распространения вируса, и ситуация в стране остается под контролем.

«Контакты большинства из выявленных за последние сутки пациентов нашими эпидемиологами установлены, и большинство из них являются представителями либо уже известных кластеров, либо находились в зонах карантина. Это дает нам основание считать, что пока бить тревогу в стране не время. Но это не дает оснований для того, чтобы мы не ужесточали наши мероприятия и не планировали нашу дальнейшую стратегию по управлению осложненными и растущими случаями», — пояснила Тикарадзе.

По ее информации, пиковая стадия коронавируса в Грузии ожидается в конце апреля, а то, как она будет протекать и какую часть населения охватит, будет зависеть как от эффективных действий со стороны правительства, так и от исполнительности граждан.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.