Москва, 2 апреля 2020, 17:43 — REGNUM Опыт Китая показал, что справиться с распространением коронавирусной инфекции помогает только жёсткий карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал новость о том, что президент России продлил период нерабочих дней до 30 апреля.
Ряду регионов, как пояснил политолог, нет смысла самоизолироваться, и их экономику надо поддерживать, а не рушить и ослаблять.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.