Москва, , 17:43 — REGNUM Опыт Китая показал, что справиться с распространением коронавирусной инфекции помогает только жёсткий карантин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил политолог Олег Матвейчев. Так он прокомментировал новость о том, что президент России продлил период нерабочих дней до 30 апреля.

«Я целиком и полностью поддерживаю это решение, — сказал Матвейчев. — И с самого начала я говорил, что никакой неделей это всё не обойдётся. Опыт Китая показал, что очень жёсткий карантин они держали два месяца. И только сейчас снимают. Дай бог нам за месяц управиться. Если так получится, это будет большое счастье. Я напомню, что Китай объявил свои меры при таком же количестве заболевших и умерших людей. То есть у них на конец января тоже было около 2 тыс. заболевших и несколько человек умерших. Так же, как у нас неделю назад. И конечно, президент подчеркнул тему разницы регионов».

Ряду регионов, как пояснил политолог, нет смысла самоизолироваться, и их экономику надо поддерживать, а не рушить и ослаблять.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ заявил, что период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.