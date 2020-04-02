Элиста, , 17:43 — REGNUM Несколько установок с дезинфицирующим средством установят в разных районах Элисты, об этом сообщила администрация города 2 апреля.

Как уточнили в мэрии, на базе городских предприятий «Энергосервис» и «Элиставодоканал» начато производство дезинфицирующего средства «Анолит». На данный момент налажена работа трех аппаратов, общая производительность — 120 литров в час и уже началась выдача дезинфицирующего средства.

Пока частные лица могут получить не более пяти литров средства. Однако в ближайшее время производство обещают увеличить — появятся ещё шесть установок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Элисты закупили партию защитных медицинских масок, их планируется передать пенсионерам, а также продавцам, полицейским, коммунальщикам.