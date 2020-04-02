Бангкок, , 17:43 — REGNUM В Таиланде с 3 апреля вводится комендантский час, сообщает 2 апреля The Nation Thailand.

По словам премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча, такое решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Запрет на выход за пределы жилища будет действовать с 22:00 до 04:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля руководство ВОЗ заявило, что в ближайшее время число зараженных COVID-19 во всем мире перевалит за один млн. человек.

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