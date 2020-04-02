Белгород, , 17:32 — REGNUM На 25% вырос средний чек жителей Белгородской области в режиме самоизоляции. Данные привёл 2 апреля журналистам на брифинге руководитель регионального управления по развитию потребительского рынка Владимир Зубов.

Как считают специалисты, увеличение среднего чека — нормальная картина на фоне режима самоизоляции. Граждане реже выходят из дома, а в магазине стараются купить продукты впрок.

«Считаю эту динамику положительной, потому что она говорит о том, люди всё-таки находятся в той системе самоизоляции и карантина, которая рекомендуется в нынешних условиях», — отметил Владимир Зубов.

На фоне роста среднего чека на 25% в торговых точках упал покупательский трафик на 15−17%.