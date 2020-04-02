Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Те пациенты, у которых коронавирус будет протекать в легкой форме, лечение будут проходить на дому под наблюдением семейного врача, сообщила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, с самых первых дней распространения этого заболевания минздрав Грузии контактировал с китайскими врачами и знает от них, что 80% случаев коронавируса протекают в легкой форме либо вообще без симптомов.

«На основании этих фактов мы и приняли решение, что пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, пройдут лечение дома под постоянным наблюдением смейного врача. Первоначальная связь с ними будет установлена с помощью телефонного звонка. Сегодня у нас уже есть возможность принимать звонки от наших граждан по номеру 112 и соответственно планировать дальнейшую тактику. Если у гражданина фиксируются определенные симптомы, врач-специалист рекомендует ему остаться дома, а после точного сбора анамнеза будет принять решение о перевозке пациента в стационар либо продолжении его мониторинга на дому», — заявила министр.

По ее же информации, в случае усложнения состояния и симптоматики пациенты, на основании консультации врача, на соответствующем транспорте будут доставлены в стационар.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей.

Грузинские эпидемиологи считают, что страна вступает в предпиковый период распространения коронавируса, и ожидают резкого роста случаев инфицирования.