Москва, , 17:28 — REGNUM В России меры по борьбе с коронавирусом COVID-19 будут приниматься с опережением ситуации, согласованно и надёжно, заявил 2 апреля президент России Владимир Путин в своем телевизионном обращении к гражданам РФ.

«Уверен, мы и впредь будем действовать так же согласованно и надежно. И, самое главное, на опережение», — сказал глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в России проведено 536 тыс. тестов на коронавирус, выявлено 3 548 зараженных людей, из которых 30 умерли.

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