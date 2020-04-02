Владимир, , 17:27 — REGNUM Главный врач Владимирской станции скорой помощи Сергей Кулибаба отправлен в отставку, сообщила ГТРК «Владимир» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Ведомство расторгло контракт с главным врачом. Обязанности главврача станции теперь исполняет его заместитель Георгий Жуков.

Читайте также: Владимирские медики жалуются на отсутствие защиты от коронавируса

Причиной такого кадрового решения могли стать многочисленные проблемы, на которые жаловались врачи владимирской скорой помощи. Как уже сообщало ИА REGNUM, одна из последних жалоб — неукомплектованность бригад «скорой» средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области малый бизнес получил льготы на аренду