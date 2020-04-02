Стокгольм, , 18:57 — REGNUM Стратегия шведских властей против коронавирусной инфекции COVID-19 отчасти заключалась в защите пожилых людей. Но это им не удалось, и вирус был обнаружен в домах престарелых по крайней мере в 90 муниципалитетах, что составляет 31% из всех 290 муниципальных образований в стране. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл из Агентства общественного здравоохранения Швеции признал, что стратегия провалилась.

Напомним, что ранее Агенство общественного здравоохранения Швеции заявило, что у него есть стратегия по борьбе с коронавирусом COVID-19, обеспечивающая при этом «защиту пожилых людей». Это заверение повторялось снова и снова. Однако опрос, проведенный журналистами шведского издания Ekot, показал, что, по крайней мере, 90 муниципалитетов Швеции подтвердили или подозревали заражение коронавирусом в домах престарелых на их территории.

Сообщается, что 43 муниципалитета Швеции имели подтвержденные случаи и еще 51 заявили, что они подозревали заражение COVID-19. Многие из этих муниципалитетов находятся в районе Стокгольма. Тем не менее, журналисты Sveriges Radio утверждают, что случаи инфицирования произошли в домах престарелых «в большей части страны».

В свою очередь, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл подтвердил, что расследование Ekot соответствует информации самого Агентства общественного здравоохранения Швеции о состоянии домов престарелых в ситуации распространения коронавируса COVID-19.