Москва, , 17:26 — REGNUM В российских регионах будет введён особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на период с 4 по 30 апреля 2020 года. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, высшим должностным лицам субъектов Федерации поручено «установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки».

Какие именно меры предполагает особый порядок передвижения, в указе главы государства не оговаривается.