Тбилиси, , 17:24 — REGNUM За минувшие сутки сотрудники МВД Грузии выявили по всей стране 706 фактов нарушения режима чрезвычайного положения и так называемого комендантского часа.

По информации пресс-службы министерства, за период с 21:00 часов 1 апреля до 06:00 часов 2 апреля за различные нарушения порядка комендантского часа были оштрафованы 204 гражданина.

За несоблюдение 2-метровой дистанции и скопление на небольшом пространстве более 3 человек оштрафованы еще 75 граждан.

Кроме того, 1 юридическое и 1 физическое лицо были оштрафованы за несоблюдение ограничений, связанных с экономической деятельностью.

415 водителей оштрафованы за нарушение правил перевозки пассажиров и движения автомобилей.

За минувшие сутки выявлено и 10 новых фактов нарушения гражданами режима самоизоляции.

МВД напоминает, что размер штрафа для физических лиц составляет 3 тысячи лари, для юридических — 15 тысяч лари. А при повторном совершении того же нарушения предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы сроком до 3 лет.

Граждан Грузии настоятельно призывают соблюдать введенные в рамках режима чрезвычайного положения ограничения.

По данным официального правительственного сайта по превенции распространения коронавируса в Грузии, в стране фиксируется 130 случаев коронавируса. 26 человек выздоровели, 5550 граждан находятся в зонах карантина, а 281 пациент — в стационарах под наблюдением врачей. Режим чрезвычайного положения в Грузии введен с 21 марта по 21 апреля, а с 31 марта в стране был объявлен всеобщий карантин и начал действовать комендантский час.

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