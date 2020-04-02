Москва, , 17:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий продление нерабочих дней в России до 30 апреля с сохранением заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в тексте документа.

Ранее Владимир Путин обратился к народу в формате телеобращения, в рамках которого объявил о намерении продлить нерабочую неделю из-за пандемии коронавируса.