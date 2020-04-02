Москва, , 17:22 — REGNUM Правительство России и регионы озабочены сохранением рабочих мест граждан при проведении противоэпидемических мер. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин на обращении к гражданам.

«Реализуя меры по борьбе с эпидемией, нам нельзя забывать, что нам столь же важно сейчас сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса. Эффективная, стабильно работающая экономика лежит в основе решений наших ключевых задач, в том числе и в сфере здравоохранения», — заявил Путин.