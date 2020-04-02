Лос-Анджелес, США, , 17:21 — REGNUM Спустя 11 лет после релиза оригинальной Call of Duty: Modern Warfare 2 разработчики игры исправили ошибки в японской локализации. Об этом 2 апреля сообщает игровое издание Kotaku.

В одном из скандально-известных эпизодов игры герои говорили друг другу: «Помни, ни слова по-русски», однако в японском переводе это звучало как: «Убей их, всех русских». В момент оригинального релиза эта локализация подверглась серьёзной критике и разработчики решили исправить её только сейчас — с недавним выходом ремастера.

Напомним, Activision выпустила ремастер (обновлённую версию) сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare 31 марта 2020 года. В ней разработчики улучшили графику и звуковое сопровождение.

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