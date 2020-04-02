Стокгольм, , 19:32 — REGNUM В Швеции от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло большее количество людей по сравнению с другими скандинавскими странами. Главный эпидемиолог Швеции объясняет это тем, что страны находятся на разных стадиях развития пандемии. Об этом 2 апреля сообщило шведское издание Aftonbladet.

По состоянию на 1 апреля в Швеции насчитывалось 239 граждан, скончавшихся в результате заражения COVID-19. В соотношении количества смертей к общему числу населения это самый высокий показатель среди всех стран Северной Европы. На эту же дату в Норвегии насчитывалось 43 умерших от вируса, в Дании — 104, в Финляндии — 17.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл видит несколько различных объяснений, почему в скандинавских государствах так различается количество жертв пандемии. По его словам, по соотношению числа погибших ко всему населению страны Швеция находится на сопоставимом уровне с Данией, однако шведская статистика заметно выше, чем в Финляндии и Норвегии. Тегнелл убежден, что в других скандинавских странах пандемия COVID-19 просто находится на другом этапе своего развития.

«Помимо этого, мы видим, что пока в Норвегии коронавирусом заражается другая, более молодая возрастная группа, примерно так обстояла ситуация в Швеции 2 недели назад. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация в Норвегии и удастся ли им защитить от COVID-19 своих пожилых граждан», — заявил Тегнелл.