Москва, , 17:18 — REGNUM Объявленная в России в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нерабочая неделя продемонстрировала возможность снизить риски при понимании всей сложности ситуации. Об этом заявил 2 апреля президент России Владимир Путин в видеообращении к нации.

«Даже короткое время этой недели показало, что когда мы понимаем сложность ситуации, нам удаётся снизить риски. Уверен мы и впредь будет действовать также согласованно и надёжно, и самое главное — на опережение», — сказал глава государства.

В ходе обращения президент объявил о продлении нерабочего режима в стране на текущий месяц — до 30 апреля.