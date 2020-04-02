Москва, , 17:16 — REGNUM В Москве пока не удалось достичь перелома ситуации по распространению коронавируса, заявил 2 апреля президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ.

По его словам, в Москве сохраняется серьезная угроза для людей и принятые федеральными и городскими властями меры пока не привели к изменению ситуации в лучшую сторону.

«Ситуация меняется, и в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, она также складывается по-разному. У нас очень большая страна, разная плотность населения. Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент России объявил о продлении нерабочей «недели» до 30 апреля.

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