Москва, , 17:16 — REGNUM Полномочные представители президента России в федеральных округах будут координировать работу властей разных уровней. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин на обращении к гражданам.

«Важно обеспечить взаимодействие между разными уровнями власти — федеральным, региональным, муниципальным. Поэтому поручил своим полномочным представителям в федеральных округах плотно координировать работу регионов», — заявил Путин.

Вся информация должна поступать в координационный совет при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, подчеркнул он.

«Обрабатываться там, анализироваться и учитываться при принятии решений. И конечно, действия региональных властей в обязательном порядке должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главный, безусловный критерий — защищённость, здоровье и безопасность граждан России», — подчеркнул он.