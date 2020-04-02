Москва, , 17:48 — REGNUM Штрафы за нарушение режима самоизоляции заставят соблюдать правила тех, кто не осознает последствий распространения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, адвокат Дмитрий Краснов.

Он отметил, что уровень заражения в столице растет крайне стремительно, правила самоизоляции не действуют так, как ожидало российское и московское правительство, поэтому меры по введению штрафов необходимы — не все осознают важность самоизоляции.

«Понимая, что пик заражения еще не пройден, а люди, наши граждане, в принципе не реагируют на убеждения звезд, политиков, общественных деятелей; понимая, что какую-то часть людей не переубедить, чтобы они действовали в рамках самоизоляции, карантина, власть решила пойти на ужесточение санкций», — рассказал Краснов.

Штрафы необходимы, считает адвокат, так как «то население, 10−15 процентов человек, которые не хотят соблюдать правила добровольно», необходимо заставить соблюдать правила для общественной безопасности, поставить им «определенные рамки».

«Когда все самоизолируются, а 10−15% населения ходит и заражает, и фактически убивает многих людей, которые не могут этого пережить — стариков, немощных, больных; то, безусловно, здесь есть необходимость, чтобы тех, кто не хочет этого делать [соблюдать правила — прим. ред.] добровольно, заставить это делать уже методом административного принуждения. С моей точки зрения, это совершенно своевременная и нормальная мера, которая позволит нам «привести в русло» тех людей, которые не понимают, не осознают степень и глубину данной проблемы», — заявил адвокат, добавив, что система пропусков, о которой заявлено в Москве и ряде других регионов, позволит впоследствии наказать нарушителей — потенциальных разносчиков вируса — в рамках закона.