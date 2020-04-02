Краснодар, , 17:11 — REGNUM Компании, которые осуществляют перевозки на такси на территории Краснодарского края, для продолжения работы должны будут получить пропуски на территории муниципалитетов. Об этом сообщила пресс-служба администрации края 2 апреля.

Уже с 00:00 3 апреля для передвижения по территории Краснодарского края транспорта понадобится пропуск, их выдают в администрациях муниципалитетов — их могут получить сотрудники предприятий, сфера деятельности которых утверждена 185 постановлением главы региона, а также владельцы транзитного транспорта. На данный момент выдано более 47 тыс. разрешений на передвижение.

«Должен быть конкретный результат от этой работы, а именно — количество машин должно сократиться кратно. Сотрудники ДПС должны останавливать и проверять каждый транспорт и убеждаться в том, что люди передвигаются только по служебной или крайней необходимости. И с 00.00 часов 3 апреля на территории края не может быть ни одного автомобиля без спецпропуска», — дал поручение губернатор Вениамин Кондратьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решением губернатора Краснодарского края на территории региона введён карантин, пока до 5 апреля.