Москва, 2 апреля 2020, 17:10 — REGNUM Региональные власти на время действия в России карантина из-за пандемии получат дополнительные полномочия, сообщил 2 апреля российский президент Владимир Путин в своём обращении к согражданам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин объявил, что до конца месяца в стране объявляются нерабочие недели. При этом будет сохранена зарплата.
Президент сказал, что Россия смогла затормозить процесс распространения коронавируса. Режим самоизоляции граждан «позволил выиграть время».
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