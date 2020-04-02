Оренбург, , 17:10 — REGNUM В Оренбургской области гражданам при выходе из дома во время жёсткого режима самоизоляции необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а работающим — справку с места работы или удостоверение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Выходить из дома можно лишь для обращения за экстренной медпомощью, посещения магазина и аптеки, выноса мусора, выгула домашних животных. В этих случаях специальный пропуск не требуется. Для следования к месту (от места) осуществления трудовой деятельности, которая не приостановлена на время введения режима самоизоляции, необходимо иметь при себе удостоверение или справку, завизированную работодателем.

Напомним, в Оренбургской области с 1 апреля введен режим полной самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Улицы патрулируют правоохранительные органы. Нарушителям режима сначала выносят предупреждение, а при повторном нарушении возбуждают административное дело.

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