Москва, , 17:10 — REGNUM Органы власти, медицинские учреждения, предприятия с непрерывным производством продолжат работу в неизменном режиме. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин на обращении к гражданам.

«Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости — все службы жизнеобеспечения», — заявил Путин.

«В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством», — уточнил он.