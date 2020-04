Токио, , 17:07 — REGNUM Четыре лучших игрока в The Legend of Zelda: Breath of the Wild в мире объединились, чтобы записать совместное видео. Об этом 1 апреля сообщил портал Polygon.

В небольшом ролике геймеры RinHara5aki, Kleric, CHC Yu-Da и Peco показали наиболее эффектные моменты из их прохождений игры. В основном, на кадрах видео демонстрируются сражения с монстрами.

Напомним, The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это ролевая игра с открытым миром от компании Nintendo. Её релиз состоялся в 2017 году.

