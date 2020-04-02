Ново-Огарево, Московская область, , 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин. Об этом глава государства объявил 2 апреля в своём обращении к гражданам России.

Нерабочая неделя, согласно предложению Путина, будет продлена на срок по 30 апреля включительно.

Уточняется, что заработная плата для работающих граждан на указанный срок сохраняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил президент РФ Путин, нерабочая неделя позволила выиграть время в борьбе с распространением коронавируса.

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