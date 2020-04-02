Москва, , 17:07 — REGNUM В связи с тем, что в разных регионах и муниципалитетах России складывается разная эпидемиологическая ситуация, субъекты РФ получат полномочия определить профилактические меры самостоятельно. Об этом 2 апреля заявил президент России Владимир Путин на обращении к гражданам.

«Вместе с тем ситуация меняется. И в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах она также складывается по-разному. У нас большая, очень большая страна. Разная плотность населения. Есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьёзную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей пока не удаётся. А есть регионы, которые, к сожалению, где ещё не зафиксировано, слава богу, ещё ни одного случая заболевания», — заявил Путин.

«Где-то должны соблюдаться более жёсткие ограничения, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. Эти особенности надо учитывать. В этой связи субъектам и главам субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия», — продолжил президент.В частности, до конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер — оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры, указал Путин.

«Повторю: регионы сами, в значительной степени исходя из объективной ситуации, будут принимать решение о том, какой режим в субъекте Федерации или его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России», — подчеркнул Путин.