Москва, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Российскими властями будут приниматься дополнительные решения в период действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Не исключено, что режим нерабочих дней, продлённый до 30 апреля, может быть скорректирован в сторону уменьшения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении к нации.
«Коронавирус и режим самоизоляции в России»
Путин: Режим нерабочих дней в России может быть сокращён
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.