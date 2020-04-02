Москва, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Российскими властями будут приниматься дополнительные решения в период действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Не исключено, что режим нерабочих дней, продлённый до 30 апреля, может быть скорректирован в сторону уменьшения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении к нации.