, 17:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужесточил ограничения по борьбе с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Теперь в регионе приостановили бронирование мест в пансионатах и санаториях региона. Кроме того, временно прекращена работа горнолыжных трасс и объектов массового отдыха.

Также Куйвашев ввёл дополнения в список непродовольственных товаров первой необходимости. Туда теперь включены медицинские маски, антисептики, спички, свечи, мыло, салфетки, средства личной гигиены, товары для новорождённых, корма для животных, различные виды топлива, а также печатная продукция СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует карантин. Подтверждено 38 случаев COVID-19.