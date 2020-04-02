Монтрёй, Франция, , 17:01 — REGNUM В честь празднования Дня смеха разработчики For Honor уменьшили всех персонажей игры. Об этом 2 апреля сообщает портал PCGamesN.

Геймеры оценили необычную шутку разработчиков. Теперь энтузиасты воссоздают в игре сцены из «Атаки титанов» и придумывают различные комические ситуации с участием своих персонажей.

Напомним, For Honor — это многопользовательский экшен от компании Ubisoft. Он посвящён сражениям средневековых воинов на замкнутых аренах.

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