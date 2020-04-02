Белград, , 17:07 — REGNUM Ещё три человека скончались за сутки от последствий заражения коронавирусом в Сербии. Об этом 2 апреля сообщила замдиректора института общественного здоровья «Милован Йованович Батут» Дария Кисич-Тепавчевич.

Общее количество погибших составляет на сегодняшний день 31 человек. За сутки заражение коронавирусом было подтверждено у 111 человек, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет 1171.

За сутки было протестировано 638 человек. Премьер-министр Сербии Ана Бранбич уточнила. что правительство страны собирается отменить решение, согласно которому сообщать данные о количестве заражённых и погибших от COVID-19 могут только члены национального кризисного штаба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели от заболевания, вызванного коронавирусом 63-летнего заместителя сербского министра окружающей среды Бранислава Блажича.

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