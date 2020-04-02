Белгород, , 16:55 — REGNUM Власти не собираются вводить сухой закон на территории Белгородской области. Информация об этом прозвучала на брифинге регионального оперативного штаба 2 апреля.

Слухи об ограничении продажи алкогольных напитков опроверг руководитель регионального управления по развитию потребительского рынка Владимир Зубов. По словам чиновника, товарных запасов в регионе хватит на месяц, запасы регулярно пополняются, так что нет особого смысла закупать алкоголь впрок.

Кроме того, региональные власти не видят смысла вводить дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя. Сейчас магазины не продают спиртное с 22:00 до 10:00.