Пенза, , 19:16 — REGNUM Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит в субботу 4 апреля с 7:30 мск двухчасовой облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери. Все верующие в это время могут совершить совместную молитву, пребывая в своих домах, — чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия.

Напомним, что 4 апреля христиане обращались за помощью именно к Божией Матери, молясь перед ее чудотворными иконами. И очень часто болезни отступали, чему в исторических описаниях есть множество свидетельств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Ярославской области Переславский и Рыбинский епископы совершили облет митрополии с иконой Казанской Божией Матери из одноименного монастыря. Икона из Казанского женского монастыря в Ярославле считается чудотворной. Священники вылетели на вертолете из аэропорта Туношна.

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