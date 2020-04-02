Анкара, , 16:47 — REGNUM Турецкая студия TaleWorlds выпустила основление к игре Mount & Blade 2: Bannerlord, которое устряняет несколько ошибок. Об этом 2 апреля сообщил портал Screen Rant.

Ошибки были связаны с квестами, действиями героя и взаимодействием определённых групп неигровых персонажей (наёмников). Разработчики также сообщили, что кроме исправления ошибок обновление добавляет функцию облачного сохранения в Steam.

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam 30 марта 2020 года. Игра является приквелом к Mount & Blade, вышедшей в сентяре 2008 года, и представляет собой Action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймеров) с открытым миром, действие которой происходит в мире, напоминающем средневековую Европу.

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