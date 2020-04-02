Женева, Швейцария, 2 апреля 2020, 16:39 — REGNUM О взломе почты сотрудников ВОЗ, в котором якобы виноват Иран, сообщает 2 апреля Reuters.
Источники сообщили агентству, что 2 марта хакеры пытались взломать личные электронные ящики сотрудников всемирной организации.
Хакеры, отмечается, пытались украсть пароли для входа в почту. К такому выводу пришли источники агентства, указав, что хакеры направляли сотрудникам ВОЗ рассылку с вирусами.
Эти источники уверяют, что кибервзлом сделан по указанию иранского правительства.
Отметим, что британское агентство Reuters не представило никаких аргументов в пользу версии своих источников, обвиняющих Иран.