Пермь, , 16:39 — REGNUM В Пермском крае число выявленных заболеваний в Прикамье выросло до 20 случаев, два человека умерли, один — выздоровел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

За сутки по состоянию на 2 апреля лабораторно подтверждено семь новых случаев. По данным минздрава региона, среди заразившихся один мужчина и шесть женщин. Из них четверо приехали из-за границы (Тайланда, Швейцарии, ОАЭ, Вьетнама), а в двух случаях люди заразились при контакте с гражданами, которые приехали из других стран.

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин подчеркнул, что значительный рост связан с «накопленным эффектом» проведения анализов. Тесты отправлялись в разное время, а результаты вернули единовременно.

«Это не вновь заразившиеся люди, это пациенты, у которых давно было подозрение на заболевание и которые давно наблюдаются и лечатся врачами. Все они поступили в инфекционную больницу ещё в 20-ых числах марта», — заявил Камкин.

Напомним, со 2 апреля в Прикамье введен режим полной изоляции. По мнению минздрава региона, спецрежим может сократить темпы распространения коронавирусной инфекции почти вдвое.