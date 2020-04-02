Новосибирск, , 16:40 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции сегодня, 2 апреля, затронул тему введение ограничения на продажу алкоголя из-за режима изоляции. Он отметил, что «не исключено, что такая мера будет рассмотрена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Но пока дополнительных ограничений на торговлю алкоголем в городе Новосибирске не вводилось. Я подчёркиваю, у нас действуют определённые ограничения на торговлю, но исключения для продуктов питания — все магазины, которые занимаются торговлей продуктов питания работают. Мы следим за тем, чтобы продуктовая корзина была наполнена, не было всплеска цен, чтобы у людей был максимальный доступ к продуктам питания и продуктам первой необходимости», — сказал градоначальник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в некоторых регионах России из-за режима самоизоляции вводятся ограничения на продажу алкоголя.