Пангоды, , 16:33 — REGNUM Глава Надымского района ЯНАО Леонид Дьяченко подробно рассказал о карантине, который ввели в посёлке Пангоды после выявления двух местных жителей, заболевших COVID-19. В соответствии с эпидемиологической обстановкой в посёлке предпринимается комплекс усиленных ограничительных мероприятий, отметил глава района.

А именно, усилен полицейский контроль за въездом и выездом в посёлок, проводятся рейды по соблюдению населением режима самоизоляции. В Пангоды, где проживает чуть более 11 тыс. человек, каждый житель на виду.

Заразившиеся COVID-19 жители Пангоды за границу не выезжали. Однако один из них в марте посещал неблагополучный по коронавирусной инфекции регион на автомобиле.