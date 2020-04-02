Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил благодарность тем жителям, кто не выходил из дома с 30 марта и объяснил, что нужно городу на случай массовых заражений коронавирусом. Об этом он написал 2 апреля на своей странице «ВКонтакте».

"Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто остался дома и соблюдает сегодня режим самоизоляции. Хочу также выразить слова глубокой признательности каждому, чьими усилиями поддерживается жизнеобеспечение нашего города. Особая благодарность — нашим самоотверженным медицинским работникам!» — заявил градоначальник.

Он проинформировал, что на базе федерального медицинского центра им. Алмазова накануне создали специальную рабочую группу под руководством академика Евгения Шляхто, в которую вошли ведущие ученые и практики, чтобы бороться с коронавирусом, «чтобы не дать эпидемии захлестнуть наш город».

«Нам требуются сейчас и мощная цифровая система учета всех заболевших, и грамотная маршрутизация больных с разными диагнозами, и четкие протоколы действий, если количество заражённых начнёт резко нарастать», — заявил Беглов.

В ответ горожане в соцсети обратили внимание губернатора, что метрополитен увеличил интервалы между поездами, в результате чего утром и вечером те самые люди, которые, по выражению Беглова, «поддерживают жизнеобеспечение города», например, энергетики или полицейские, толпятся в полных вагонах, беззащитные перед коронавирусом. «И это карантин?» — недоумевает пользователь Ольга Даубарг.

С другой претензией выступила петербурженка Наталья Фёдорова: «Когда будут мыть парадные, месяц нет уборки, где дезинфекция?»

Александр Беглов в своем сообщении подчеркнул, что «в Петербурге всегда была сильна медицина ‑ и городское здравоохранение, и федеральные научные и исследовательские центры, и частные клиники». Этот пассаж насмешил жительницу пригорода Анну Размыслову.

«Очень смешной момент про сильную медицину, у нас в Песочном нет ни одного детского специалиста. Ни одного обследования сделать нельзя, все только за деньги в платных городских», — заявила она.

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