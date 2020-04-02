Петрозаводск, , 16:31 — REGNUM В Карелии принудительно закроют одно из популярных учреждений общепита, не выполняющее распоряжение главы республики о приостановке деятельности в период карантинных мероприятий.

Как сообщает издание «Вести Карелии», вице-премьер республики Игорь Корсаков 2 апреля проинформировал о принудительном приостановление деятельности предприятия, которое продолжало предоставление услуг общественного питания.

«По неофициальным данным, это популярное кафе «Сказка» в местечке Пески», — отмечает источник.

«В субботу мы выехали вместе — Роспотребнадзор и полиция, установили факт, составили протокол, суд уже вынес решение и сегодня мы будем принудительно закрывать», — заявил вице-премьер.

Он добавил, что организациям, которым предписано закрыться, придется выбирать: «Или закрыться на 6 дней и исполнить распоряжение главы, или получить административное наказание в виде приостановления деятельности, например, на 50 суток. Большая разница. Поэтому предпринимателям надо взвесить, что лучше».

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