Лондон, , 16:29 — REGNUM Число скончавшихся от вызванного коронавирусом заболевания в Великобритании за сутки составило 569, сообщили 2 апреля в пресс-службе британского минздрава.

В итоге количество летальных исходов COVID-19 достигло в Соединённом Королевстве 2 921.

Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Великобритании на сегодняшний момент составляет 33 718. Количество выявленных случаев за сутки выросло на 4,2 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Британии в связи с пандемией действуют режим карантина и комендантский час.

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