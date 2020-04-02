Москва, , 16:29 — REGNUM Нарушение режима самоизоляции в Москве, произведенное с использованием какого-либо транспортного средства, приведёт к помещению этого транспорта на спецстоянку, сообщает 2 апреля агентство «Интерфакс».

По утверждению агентства, это указано в поправках в КоАП Москвы, принятых Мосгордумой и подписанных главой столичного муниципалитета Сергем Собяниным в связи с пандемией коронавируса.

Кроме отправки автомобилей нарушителей режима самоизоляции на спецстоянки, предусмотрено наложение на них штрафа в размере пяти тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ прогнозирует, что во всем мире число заразившихся коронавирусом в ближайшее время превысит миллион человек.

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