Киев, , 17:07 — REGNUM 35 уголовных дел за нарушение режима карантина, введённого из-за угрозы распространения коронавируса, возбудили правоохранители на Украине. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

С момента введения карантинных мероприятий по коронавирусу на Украине сотрудниками полиции было заведено 35 уголовных дел по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Кроме того, было составлено 3,5 тысячи административных протоколов, связанных с нарушениями карантина. Всего для обеспечения соблюдения гражданами карантинных мер по коронавирусу и обеспечения безопасности было привлечено более 21,5 тысячи правоохранителей.

Карантинные меры, предпринятые правительством Украины в связи с угрозой эпидемии коронавируса, будут действовать до 24 апреля. По данным минздрава страны, на настоящий момент на Украине подтверждено 804 случая заражения коронавирусом, из них 20 случаев летального исхода, 13 человек выздоровели и выписаны из больниц.

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