Грозный, , 16:25 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров проверился на наличие коронавирусной инфекции. Он сдал анализы, результаты которых оказались отрицательными. Об этом сам чеченский лидер рассказал в прямом эфире в своем Instagram.

Он также рассказал, почему не носит маску, несмотря на то, что общается со множеством людей. В ходе совещания по вопросу недопущения распространения коронавируса в республику Кадыров спросил о пользе масок у министра здравоохранения Эльхана Сулейманова.

Тот ответил, что медицинские маски должны в обязательном порядке носить больные люди и люди, которые с ними контактируют. По словам Кадырова, он не болеет, это подтвердили анализы. Если будет надо, он готов сдать их еще раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о закрытии для въезда и выезда административных границ региона с 5 апреля. Он предложил всем уроженцам Чечни, кто хочет приехать в субъект, сделать это до указанного срока.