Пекин, , 16:19 — REGNUM Помощь в борьбе с распространением коронавируса пообещали китайские власти Бельгии, сообщает 2 апреля Центральное телевидение Китая.

Соответствующее заявление сделал 2 апреля председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонных переговоров с королём Бельгии Филиппом.

Помощь заключается в предоставлении противоэпидемических средств, а также в нужной информации по борьбе с вирусом. Китайская сторона предлагает «продвигать научно-исследовательскую работу для разработки вакцины» и новых противовирусных препаратов.

Напомним, в Бельгии количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 15 348, летальных исходов зафиксировано 1011.

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